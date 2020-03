Retroscena Milan: a gennaio proposto un talento del Siviglia

Spunta un retroscena sull’asse Milan-Siviglia di gennaio scorso: oltre a Suso e Kjaer i club hanno parlato di un altro calciatore.

L’amicizia tra Ricky Massara e Monchi ha dato il via, nella scorsa sessione di mercato invernale, a diverse trattative sull’asse Milano-Siviglia.

Il Milan ed il club andaluso hanno concluso due operazioni a gennaio: Simon Kjaer è passato ai rossoneri in prestito, mentre Jesus Suso è volato a Siviglia a titolo temporaneo (con obbligo di riscatto) fino al 2021.

Ma c’è anche un terzo calciatore che, come riportato da Calciomercato.com, poteva far parte di questo giro di trattative e finire in rossonero. Si tratta del talento portoghese Rony Lopes, ala d’attacco del Siviglia.

Milan, chi è Rony Lopes: l’esterno proposto da Monchi

La strategia di Monchi, attuale d.s. del Siviglia, era chiara: voleva a tutti i costi portare Suso a Siviglia, alla corte di Lopetegui. E per farlo ha proposto uno scambio di prestiti al Milan a gennaio scorso.

Suso in Andalusia in cambio di Rony Lopes a Milanello. Una trattativa non consumatasi, visto che il Milan ha preteso di ottenere una cessione (anche futura) a titolo definitivo con tanto di esborso economico del numero 8 iberico.

Ma Rony Lopes poteva far comodo al Milan di Stefano Pioli? Forse sì. Si tratta di un classe ’95 ma già giramondo. Cresciuto nel Benfica, ha già militato in diversi club rilevanti: Manchester City, Lille, Monaco e infine Siviglia.

Gli andalusi lo hanno acquistato lo scorso agosto per 25 milioni di euro. Un esborso poco fruttuoso: Lopes finora ha disputato solo 12 gare ufficiali con il Siviglia, di cui soltanto tre nella Liga spagnola.

Un flop al momento per i bianco-rossi. Lopes non è mai entrato nelle gerarchie di Lopetegui. E con l’arrivo di Suso gli spazi sarebbero calati inevitabilmente.

Il Milan poteva provare a rigenerare il 24enne di Belem. Ma il d.s. Massara ha preferito investire su un talento in erba come Alexis Saelemaekers piuttosto che attendere la rinascita di Lopes. Avrà avuto ragione?

