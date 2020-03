DS Eintracht: “Riscatto André Silva? Il Milan ora ha altri problemi”

L’attaccante André Silva potrebbe essere riscattato dall’Eintracht Francoforte. Ma il Milan ha questioni più serie al momento.

Le prove di André Silva con la maglia dell’Eintracht Francoforte sono in grande crescita. Non male i numeri dell’ex Milan nell’esperienza fin qui avvenuta in Bundesliga.

Non è un caso se difatti si sta continuando a parlare di riscatto definitivo per Silva. L’Eintracht dovrà accordarsi con il Milan e cercare di trovare una soluzione, nella quale magari possa entrare anche Ante Rebic.

Un discorso però non di attualità: il d.s. dell’Eintracht Fredi Bobic ha oggi infatti rimandato ogni decisione al prossimo futuro. Il dirigente, intervistato da Kicker, ha fatto capire come il Milan abbia ben altro a cui pensare.

“Non ci sono novità al momento su André Silva. Non abbiamo parlato di recente col Milan – ha ammesso Bobic – Boban è stato licenziato, Maldini è alle prese con il Covid-19. Credo che abbiano ben altri problemi al momento”.

Quando la situazione Coronavirus si sarà stabilizzata, Milan e Eintracht si siederanno al tavolo delle trattative per studiare il da farsi. Uno scambio (di riscatti) alla pari tra Silva e Rebic sarebbe forse la soluzione migliore. Per tutti.

