Milan, la Fiorentina punta Paquetá e Bonaventura: la situazione 

Milan-Fiorentina, si scalda l’asse di mercato. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società di Rocco Commisso fa sul serio per Lucas Paquetá e Giacomo Bonaventura in vista dell’estate.

La Fiorentina punta Lucas Paquetá per l’estate. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dopo il tentativo precedente non andato a buon fine, la società di Rocco Commisso è pronta a tornare alla carica per il 22enne brasiliano.

Acquisto più costoso dell’era Elliott in virtù dei 38 milioni di euro, il talento carioca è stato di fatto bocciato sia da Marco Giampaolo che Stefano Pioli in rossonero. Da potenziale nuovo Kaká, il sudamericano si è rivelata una grossa delusione tanto da vedere più la panchina che il campo nel complesso.

Milan, la richiesta per Paquetá

Per quanto riguarda lo scorso agosto, furono due i motivi che non portarono alla fumata bianca. Innanzitutto perché il Milan, all’epoca, era disposto a cedere l’ex Flamengo solo il prestito ma senza alcuna opzione di riscatto. Poi anche perché il classe 97 non era entusiasta dell’idea viola, ritenendo la squadra allenata da Vincenzo Montella non era adeguata alle sue ambizioni.

Ora il club viola è pronto a riprovarci. E stavolta la trattativa sarà su basi profondamente diverse rispetto all’esperienza precedente. Il fondo statunitense adesso è pronto a cederlo a titolo definitivo, e non ci pensa affatto a un prestito secco o con un semplice diritto di riscatto, ma chiede 40 milioni di euro anche se potrebbe accontentarsi di 30 più bonus.

Cifre già note in casa gigliata, ma resta il secondo ostacolo che riguarda sempre la volontà del calciatore. E su questo fronte, assicura il quotidiano, i problemi ci sono ancora. Perché Paquetá, nonostante tutto, avrebbe corteggiatori importanti. Tra cui anche squadre che il prossimo anno dovrebbero partecipare alla Champions League. Ma Daniele Pradé di proverà e farà il possibile.

Fiorentina anche su Bonaventura

Sullo sfondo, intanto, c’è anche Giacomo Bonaventura. Un altro obiettivo della Fiorentina per la prossima sessione estiva. Arriverebbe a parametro zero considerando il contratto in scadenza il prossimo giugno. Lui sarebbe rimasto molto volentieri a Milanello, ma la proprietà ha fatto altre valutazioni.

Tuttavia gli estimatori non mancano anche per Jack. Roma, Lazio, Napoli, Torino e anche qualche opzione straniera oltre alla Fiorentina appunto. La quale, però, è pronta a vincere la concorrenza con un contratto importante e mettendolo al centro del progetto.

