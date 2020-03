Amelia ricorda: “Lite da wrestling tra Ibrahimovic e Onyewu”

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha raccontato come si sviluppò la rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Oguchi Onyewu a Milanello nella stagione 2010/2011.

Marco Amelia ha fatto parte dell’ultimo Milan che è riuscito a vincere uno Scudetto, quello della stagione 2010-2011. Il titolare in porta era Christian Abbiati e dunque lui collezionò solamente 8 presenze totali.

In quell’annata a Milanello si verificò un episodio particolare che riguardò Zlatan Ibrahimovic e Oguchi Onyewu. I due ebbero una lite accesa con tanto di contatti fisici. Il centravanti svedese si fratturò una costola nello scontro con il difensore americano.

Questo il racconto di Amelia a calciomercato.com: «È stata da ridere. Si stava facendo un possesso palla, loro si prendevano, parlavano in inglese. Si sono presi in un contrasto, poi si sono attaccati in una presa da wrestling e non si sono più staccati. Sono stati così 4 minuti, tutti hanno provato a separarli, ma nessuno ci è riuscito. E ci siamo anche divertiti, l’allenamento fu sospeso ma era quasi finito, ma poi tante risate tra tutti. In un contesto di un certo livello certe situazioni vengono sdrammatizzate da tutti, anche dai protagonisti. Ibra è un vincente, non ci sta se uno non dà il massimo in allenamento, alza il livello, sempre. Ti ricorda sempre dove sei, ti fa tirare fuori quello che non hai. Non vuole mai perdere, ogni partita di allenamento era una finale di Champions League».

