Colpo Upamecano: Milan in corsa, si defila una pretendente

Dayot Upamecano è tra i calciatori finiti in orbita Milan. Il difensore del Lipsia piace parecchio ma bisogna fare i conti con un’importante concorrenza.

Il nome di Dayot Upamecano è in cima alla lista dei desideri del Milan per la prossima stagione. Il difensore francese classe 1998 si sta mettendo in mostra con la maglia del Lipsia. I prossimi mesi potrebbero essere quelli dell’addio al club tedesco, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

La valutazione fatta dal Lipsia, però, resta alta, ben 60 milioni di euro e la concorrenza per il Milan di certo non manca. Sulle sue tracce – come riporta la ‘BILD’ – ci sarebbero Manchester United e Liverpool. Si sarebbe tirata indietro, invece, l’Arsenal. Attenzione, inoltre, al Real Madrid, soprattutto se dovesse rimanere in panchina il connazionale Zidane.

LEGGI ANCHE: IL GIOIELLO DI RUI COSTA | VIDEO