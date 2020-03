Meunier occasine d’oro, il Milan deve provarci

Il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro che possa diventare il titolare della fascia. Serve esperienza e qualità, proprio per questo può prendere piede l’idea Meunier

Il Milan interverrà sul calciomercato per puntellare la rosa a disposizione. Uno dei ruoli che va più rinforzato è certamente quello del terzino destro. Né Davide Calabria né Andrea Conti ha convinto nel corso di questa stagione.

Stefano Pioli li ha spesso alternati senza ottenere grandi risultati. In fase di spinta sono stati deficitari entrambi, con l’ex Atalanta un po’ meglio – rispetto al compagno – in quella difensiva. Ma sono stati davvero tanti gli errori che poi il Milan ha pagato caro.

La società è dunque intenzionata a puntare su un nuovo terzino destro, cercando di riuscire a colmare questa importante lacuna. Il sogno sarebbe di trovare il Theo Hernandez della fascia destra. Non è certo facile, soprattutto se si dovesse decidere di puntare sui giovanissimi.

La giusta scelta potrebbe essere quella di acquistare un calciatore che abbia già maturato un’importante esperienza.

Un profilo, che fare a caso del Milan è certamente Thomas Meunier. Il terzino il 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Psg. Il rinnovo è in alto mare e già dal primo febbraio è libero di trovare una nuova squadra.

Borussia Dortmund, Inter e Arsenal ci stanno pensando seriamente ma nulla ancora è stato deciso.

Meunier sarebbe un acquisto davvero perfetto, non è più giovanissimo (classe ’91) ma di certo non è vecchio.

