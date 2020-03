Ronaldinho in carcere, il messaggio di Kaka: “Spero torni a sorridere”

Ronaldinho, L’ex numero 10 che ha indossato anche la maglia del Milan, è detenuto in carcere in Paraguay. Ecco il messaggio di Ricardo Kaka.

Continua la prigionia di Ronaldinho. Il brasiliano, detenuto in Paraguay con l’accusa di essere entrato nel paese con un passaporto falso, sta facendo preoccupare i suoi tantissimi tifosi. Ad esprimere amarezza è anche il connazionale e amico Ricardo Kaka: “È tutto molto triste – riporta ‘As’ – Non ho molte informazioni sulla situazione per parlarne in maniera dettagliata, ma per chi come me ha vissuto parecchie esperienze con Ronaldinho ed è suo amico, è molto triste vederlo in questa situazione. Spero che torni a sorridere, a giocare a calcio e a divertirsi”.

