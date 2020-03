Aquilani: “Col Milan perso uno Scudetto in maniera incredibile”

Alberto Aquilani ha raccontato brevemente le emozioni della sua avventura al Milan, durata un solo anno e con annesso rimpianto per uno Scudetto mancato.

Alberto Aquilani ha vissuto solamente una stagione al Milan ed è andato vicino alla vittoria di uno Scudetto. Era la stagione 2011/2012, quando i rossoneri furono beffati dalla Juventus.

L’allora centrocampista era in prestito e poi non fu riscattato dal Liverpool. Ai microfoni di Sky Sport l’ex giocatore ha ricordato quell’avventura: ”E’ stata una esperienza incredibile, forse la squadra più forte che ho giocato negli anni singoli. Rimpianti per uno Scudetto perso in maniera incredibile e per un infortunio grave che mi ha impedito di chiudere la stagione come avrei voluto, ma i ricordi sono belli”.

Aquilani ha il rimpianto di non aver vinto quel tricolore a Milano. Un vero peccato per il Diavolo, allenato ai tempi da Massimiliano Allegri, non essere riuscito a mantenere la vetta della classifica fino alla fine. Tra infortuni, scelte sbagliate e qualche prestazione negativa quello Scudetto sfumò.

