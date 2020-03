Calciomercato Milan, occasione Mustafi per la difesa

Shkodran Mustafi lascerà l’Arsenal a un anno dalla scadenza del contratto. Il Milan può pensare di puntare sull’ex difensore di Sampdoria e Valencia.

Il Milan nel prossimo mercato estivo andrà certamente alla caccia di un nuovo difensore centrale. Il reparto arretrato verrà rinforzato, dato che probabilmente Mateo Musacchio sarà ceduto.

Tra i nomi che circolano in queste settimane c’è pure quello di Shkodran Mustafi, che secondo calciomercato.com rimane un’idea della dirigenza. Ivan Gazidis lo conosce bene, vista la sua precedente esperienza all’Arsenal. Il tedesco classe 1992 ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e dovrebbe lasciare i Gunners in estate.

Mustafi ha messo insieme solamente 8 presenze in Premier League nel corso di questa stagione. In Europa League ha giocato in 7 partite e altre 3 presenze le ha collezionate nelle coppe nazionali. Non è una prima scelta dell’Arsenal per il futuro e il trasferimento è altamente probabile nella prossima sessione di mercato.

Il tedesco gioca in Inghilterra dal 2016, quando fu pagato ben 41 milioni di euro. Un investimento elevatissimo da parte del club londinese per acquistare il giocatore dal Valencia, che due anni prima lo aveva comprato dalla Sampdoria per circa 8 milioni.

L‘Arsenal non potrà fissare un prezzo troppo alto, visto che Mustafi andrà in scadenza di contratto a giugno 2021. Più squadre possono valutare l’acquisto del calciatore, tra queste anche il Milan.

