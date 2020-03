Coronavirus, domani vertice tra UEFA e federazioni

La Uefa ha convocato una riunione straordinaria con tutte le federazioni calcistiche europee per fare il punto su diverse questioni.

La UEFA ha convocato un vertice straordinario per domani, martedì 31 marzo. In vista una riunione con i rappresentati di tutte le 55 federazioni calcistiche d’Europa.

Tema principale della discussione sarà l’aggiornamento sull’emergenza Coronavirus in ambito sportivo. Ma soprattutto si ragionerà sui calendari e sulle possibili mosse per portare a termine i campionati e le coppe nazionali.

La UEFA, come riportato dall’Ansa, dovrà tener conto anche delle ipotesi sulle competizioni internazionali, sia per i club che per le varie Nazionali. Si parlerà sicuramente anche di eventuali variazioni in ambito contrattuale e delle proroghe sulla prossima sessione di calciomercato.

