Milan, spuntano dettagli sulla seconda maglia 2020/2021 – FOTO

La stagione 2019/2020 deve ancora finire e non si sa se terminerà regolarmente. Tanti dubbi in questo periodo, nel quale iniziano già ad emergere indiscrezioni inerenti la prossima annata. Non solo a livello di calciomercato, ma anche di maglie delle squadre.

Il noto sito web footyheadlines.com ha rivelato dei dettagli riguardati quella che dovrebbe essere la divisa da trasferta del Milan. Come di consueto, essa sarà di colore prevalentemente bianco con i loghi di tonalità rossa. La stampa della maglia è ispirata all’architettura unica del MUDEC – Museo delle Culture di Milano. Di seguito una foto in anteprima.