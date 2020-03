Donnarumma, il Chelsea offre 60 milioni più Kepa

Milan, super proposta del Chelsea per Gianluigi Donnarumma. Come rivela Tuttosport oggi in edicola, il club di Roman Ambramovic ha presentato una maxi proposta da 60 milioni più una contropartita tecnica.

Sarebbe in particolare Frank Lampard a volere fortemente il talento classe 99. L’ex centrocampista, oggi tecnico dei blues, l’ha messo in cima alla lista dei desiderio del prossimo mercato. Così il club di Roman Ambramovic si iscrive ufficialmente all’asta pronta a scatenarsi in estate, per la quale tenta di partire anche in pole position.

Milan, l’offerta del Chelsea per Donnarumma

Un affare – rivela Ts – per il quale l’Ad Ivan Gazidis spera di guadagnare molto, così da sistemare i conti rossonero con la maxi plusvalenza che ne verrebbe. Un’uscita agevolata dalla decisione di Elliott di non accontentare le richieste di rinnovo pervenute in questi mesi da Mino Raiola, considerate fuori mercato per i parametri di questo attuale Milan.

Così il contratto in scadenza nel 2021, e senza possibilità concreta di prolungamento, al Diavolo non resta che venderlo per non rischiare poi di perderlo a parametro zero nell’altra estate ancora. E venderlo al miglior offerente è l’obiettivo della proprietà, così magari di appianare anche la crisi economica creatasi con l’emergenza coronavirus.

C’è anche la Juventus all’orizzonte per Gigio. Ma se tutto andrà secondo i piani di Gazidis, il futuro dell’estremo difensore rossonero non sarà in Italia. Potrebbe piuttosto andare a Parigi se Leonardo dovesse alzare la sua offerta, o magari proprio in Premier League direzione Chelsea. Lì dove è pronta un’offerta da 60 milioni di euro più Kepa Arrizabalaga.

Una soluzione che accontenterebbe doppiamente il Milan. Prima con un’importante cascata di milioni, poi con un profilo all’altezza che lo sostituirebbe nell’immediato. Per Donnarumma anche ci sarebbe una ricca offerta da 8 milioni più bonus a stagione per 5 anni. Il Chelsea , due anni fa, pagò 80 milioni per la clausola di Kepa dall’Athletic Bilbao. Dunque non ha mai badato a spese pur di blindare la propria porta.

