Premier League, idea pazzesca per concludere il campionato

Pazza idea dall’Inghilterra per portare a conclusione la stagione 2019-2020. Una sorta di piccolo torneo interno fino a luglio.

Non solo la Serie A italiana. Anche all’estero si studiano soluzioni per cercare di portare a termine i vari campionati nazionali dopo l’emergenza Coronavirus.

Intanto dall’Inghilterra arriva una soluzione pazzesca e originale per tentare di salvare la Premier League 2019-2020. Un’idea lanciata dal tabloid Indipendent.

Mancano 92 partite da giocare prima della fine della stagione: per farlo si auspica una sorta di torneo interno da disputarsi tra giugno e luglio prossimi, ma soprattutto a porte chiuse ed in pochi stadi designati.

Questa la soluzione generale: le squadre di Premier sarebbero costrette ad allenarsi in ritiri speciali ed isolati, lontani delle rispettive città d’appartenenza.

Stesse misure di isolamento per arbitri, addetti alle televisioni e rappresentanti della Premier. Le partite verrebbero giocate ogni 3-4 giorni, senza tifosi ma con diretta televisiva in chiaro per consentire a tutti i cittadini inglesi di assistere gratis ai match.

Una sorta di Mondiale per Club a 20 squadre, per completare la stagione e non rischiare di mandare a monte ciò che si è disputato finora. Un’idea molto particolare ma anche geniale: chissà che anche gli altri paesi e la UEFA non possono pensare a questo metodo inglese.

