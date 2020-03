Calciomercato Milan, il Chelsea punta Donnarumma – VIDEO

Il Chelsea ha avviato i contatti con Mino Raiola per chiedere informazioni sulla situazione di Gianluigi Donnarumma. Il club londinese intende comprare un nuovo portiere nel prossimo calciomercato estivo e ha messo gli occhi sul numero 99 del Milan. Frank Lampard non è soddisfatto dell’attuale titolare, lo spagnolo Kepa, e ha chiesto alla dirigenza di intervenire. Il Chelsea ha già parlato con Raiola di Donnarumma, stando alle news circolate in Inghilterra. Bisognerà vedere se Gigio rinnoverà o meno il contratto in scadenza a giugno 2021. Senza prolungamento, il Milan sarà costretto a cederlo in estate.

