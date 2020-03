SONDAGGIO – Se Donnarumma andasse via, che tipo di portiere vorreste?

Nuovo sondaggio di MilanLive.it sui social: vi chiediamo che tipo di portiere vorreste vedere nel Milan che verrà in caso di addio di Donnarumma.

Da settimane i media nazionali si stanno scatenando sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Secondo molti, il portiere del Milan lascerà il club in estate.

A meno di un rinnovo contrattuale (attuale scadenza 2021) ad oggi molto improbabile, Donnarumma dovrebbe essere messo sul mercato, per evitare il rischio di una partenza a costo zero.

In attesa di capire cosa realmente deciderà Gigio, ci focalizziamo su quale possa essere la scelta migliore del Milan per sostituirlo tra i pali.

LEGGI ANCHE -> TRIS DI SQUADRE SU DONNARUMMA

Il sondaggio di MilanLive.it

Sondaggio @MilanLiveIT! Se #Donnarumma dovesse andare via, che tipo di portiere preferireste per il #Milan che verrà? — MilanLive.it (@MilanLiveIT) March 30, 2020

Vi chiediamo su che tipo di portiere il Milan che verrà dovrebbe puntare in caso di cessione di Donnarumma.

Meglio una soluzione interna, come il rientro di Pepe Reina o del giovane Alessandro Plizzari? Oppure è giusto cercare un nuovo numero 1 sul mercato?

Nei giorni scorsi si è parlato di elementi come Alex Meret del Napoli o Salvatore Sirigu del Torino per provare a non rimpiangere Gigio.

Per rispondere al sondaggio vi invitiamo a dare la vostra opinione entro domani pomeriggio sulle nostre pagine ufficiali di Facebook e Twitter!

LEGGI ANCHE -> CONCORRENZA ITALIANA PER MARIO GOTZE