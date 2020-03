Sportmediaset – Milan, tre club vogliono Donnarumma: il punto

Gianluigi Donnarumma ha un futuro in bilico al Milan, ci sono società che già si muovono in vista della prossima finestra del calciomercato. Gigio fa gola a diverse squadre.

La strada verso il rinnovo di contratto è complicata, quindi il Milan potrebbe ritrovarsi a vendere Gianluigi Donnarumma. Una cessione a malincuore, considerando l’importanza del giovane portiere per la squadra.

L’attuale ingaggio di Gigio è da 6 milioni di euro netti annui e, secondo Sportmediaset, la richiesta per prolungare è di ben 8 milioni. Un aumento di 2 milioni che difficilmente il club rossonero potrà accordare. Senza un accordo nei prossimi mesi, il trasferimento del portiere classe 1999 diventerà sicura.

Ci sono tre club sulle tracce di Donnarumma. Uno è la Juventus, che è già in contatto con Mino Raiola per studiare l’operazione. Il rinnovo contrattuale di Wojciech Szczesny è stato fatto dalla società bianconera per poter eventualmente vendere il polacco da una posizione di sicurezza. L’ex Arsenal può andare al Chelsea oppure al Paris Saint-Germain, che sono le altre due squadre interessante a Gigio.

Il Chelsea venderà Kepa, che non ha soddisfatto l’allenatore Frank Lampard. Lo spagnolo fu pagato la bellezza di 80 milioni all’Athletic Bilbao, che ricevette i soldi della clausola rescissoria. Con la sua cessione, i Blues andrebbero all’assalto di Donnarumma.

Il PSG all’inizio dell’estate scorsa aveva fatto un tentativo, ma il Milan rifiutò l’offerta. Poi il club parigino virò su Keylor Navas del Real Madrid. Il direttore sportivo Leonardo potrebbe nuovamente farsi avanti tra qualche mese.

LEGGI ANCHE -> CLAMOROSO ATTACCO DI ALBERTINI A PIPPO INZAGHI