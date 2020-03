Götze, obiettivo non facile: concorrenza italiana per il Milan

Non sarà semplice arrivare al cartellino di Mario Götze in vista della prossima stagione. Molte squadre si sono interessate a lui.

Da giorni si parla di Mario Götze come possibile nuovo innesto per il Milan. Un colpo a parametro zero che donerebbe qualità all’attacco rossonero.

Spuntano però alcuni dubbi sulla veridicità dell’affare. Götze ha prima di tutto un ingaggio molto alto, che rende complicato il suo acquisto da parte del Milan. Il club infatti vuole risparmiare sul monte-ingaggi ed evitare esborsi esagerati.

Inoltre spunta la concorrenza di diversi club, soprattutto italiani, alla caccia di questo acquisto a costo zero. Dalla Germania si parla della Roma, mossasi di recente per sondare la disponibilità dell’attaccante del Borussia Dortmund.

Contatti avviati tra le parti. Ma non solo: il Milan deve guardarsi anche dalla concorrenza di Napoli e Inter, due club che potrebbero puntare su Götze in caso di cessioni eccellenti in attacco (vedi Mertens e Lautaro).

Una cosa è certa: il classe ’92 lascerà il Borussia a fine stagione, sfruttando lo svincolo automatico. La sua volontà è nota: intende cambiare aria e provare, a 28 anni, una nuova esperienza lontano dalla Bundesliga. Per tentare di rilanciarsi dopo 2-3 annate di certo sotto le aspettative.

