Chi è Walter Benitez, uno dei possibili eredi di Donnarumma

Conosciamo meglio Walter Benitez, portiere argentino del Nizza, accostato al Milan, che a giugno si libererà a parametro zero. Può essere un’occasione per il Diavolo.

L’addio di Gianluigi Donnarumma è sempre più probabile. Il portiere classe 1999 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Un contratto che difficilmente verrà rinnovato: sono troppi i sei milioni di euro netti a stagione percepiti dall’estremo difensore, che è pronto a continuare a vestire la maglia del Milan ma non è dello stesso avviso Mino Raiola. Il noto agente vuole portare il suo assistito in una squadra più grande, che possa permettere al suo assistito di giocare la Champions League. Le offerte per Donnarumma non mancano ma solo in estate si capirà dove giocherà.

Se dovesse dire addio il classe 1999, il Milan sarebbe chiamato a trovare un sostituto all’altezza. I nomi fatti in questi giorni dono davvero parecchi: si va dall’esperto Sirigu fino ai più giovani Meret, Cragno e Musso ma non è da escludere l’idea a costo zero Plizzari-Reina.

Il giornalista, Carlo Pellegatti, nelle ultime ore ha fatto il nome anche di Walter Benitez.

Un profilo che potrebbe fare a caso del Milan: l’argentino, nel giro della Nazionale, difende i pali del Nizza, con cui sta ben figurando. In stagione è riuscito a mettersi in mostra parando il 33% dei rigori; in 26 partite di Ligue 1 ha incassato 36 goal e lasciato inviolata la porta in quattro occasioni. Il portiere classe 1993 ha un contratto in scadenza a giugno e potrebbe dunque rappresentare un ottimo investimento. L’agente è Mino Raiola, che potrebbe favorire l’approdo al Milan con l’addio di Donnarumma.

