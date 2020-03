Ripresa Serie A, la Uefa fissa la data: domani l’annuncio

Domani si terrà una riunione con le 55 Federazioni europee, in cui la Uefa, con il suo presidente Ceferin, indicherà le linee guida per ritornare in campo

La Uefa vuole a tutti i costi riuscire a chiudere la stagione 2019/2020, non dandola vinta al coronavirus. Il numero uno Ceferin e la sua squadra sono così a lavoro per trovare la giusta soluzione per riprendere quando l’emergenza sarà cessata.

Durante la riunione, con i segretari generali delle 55 Federazioni europee in video conferenza, che si terrà domani – come riporta il ‘Corriere della Sera’ – dovrebbe essere annunciato che la data ultima per chiudere i tornei sia nazionali che internazionali sarà il 31 luglio.

Arriveranno pure le indicazioni per riprendere: l’ipotesi più ottimista porta ad un ritorno in campo per metà maggio ma potrebbe slittare nelle settimane successione. L’importante è che non si superi il 21 giugno, giorno ultimo per riprendere.