FIFA e PES, le copertine storiche con giocatori del Milan

Tutte le copertine storiche di FIFA e PES con i giocatori del Milan. Un tuffo nel passato per ricordare pietre miliari di questi due videogiochi.

Il calcio ha scandito i tempi della nostra vita. Per esempio ricordiamo un particolare evento perché accaduto nell’anno di un Mondiale, o di un successo della squadra del cuore. Un altro elemento che, magari, ci ricorda episodi del passato sono i videogiochi.

Il riferimento è chiaramente a FIFA e PES. E ci sarebbe anche Football Manager, ma è un discorso a parte. I primi, invece, fin dagli anni novanta hanno accompagnato lo scorrere della nostra infanzia e adolescenza.

Alcuni capitoli hanno davvero fatto la storia: per novità di gameplay, di licenze, oppure per una copertina particolarmente bella. In questo articolo parleremo proprio di queste e, in particolare, quelle in cui c’erano giocatori del nostro Milan. Per quanto riguarda PES, ce n’è soltanto una. Ed è di Winning Eleven, la versione giapponese di Pro Evolution Soccer.

FIFA 98

La EA Sports, casa videoludica canadese, ha pubblicato il primo capitolo di FIFA nel 1993. I tifosi del Milan ricorderanno con piacere FIFA 98 con Paolo Maldini (con la maglia della Nazionale) in una delle due copertine (nell’altra c’era un giovane David Beckham).

FIFA 2001

Furono pubblicate copertine diverse anche per FIFA 2001, e fra questi c’era anche Filippo Inzaghi, anche lui con la maglia della Nazionale. Proprio quell’anno si sarebbe trasferito dalla Juventus al Milan.

FIFA 2005

Per ritrovare un altro giocatore del Milan su una copertina di FIFA bisogna andare al 2005. La EA Sports decise di affidare l’immagine del gioco ad un trittico: Patrick Vieira, Fernando Morientes e Andriy Shevchenko, immortalato mentre controlla la palla con la coscia.

FIFA 07

Facciamo un balzo di due anni, quindi il 2007. C’è un giocatore che quell’anno era di un livello superiore a tutti. E infatti trascinò il Milan alla vittoria della settima Champions League. Parliamo, ovviamente, di Kakà, in compagnia dell’amico Ronaldinho. Ricky tornerà sulla copertina di FIFA sul capitolo 11, ma con la maglia del Real Madrid.

FIFA 09

Ronaldinho divenne un testimonial del gioco e conservò questa posizione anche da milanista. Sulle copertine di 06, 07 e 08 appare con la maglia del Barcellona. Per FIFA 09 e FIFA 10, invece, è vestito di rossonero. In compagnia di due italiani: prima De Rossi e poi Chiellini.

FIFA 10

Ecco, invece, di seguito, la copertina di FIFA 10 con Ronaldinho in maglia Milan in compagni di Chiellini.

FIFA 12

Per FIFA 12 c’è di nuovo un milanista. Ed è un nome improbabile. Philippe Mexes è presente in copertina con Giampaolo Pazzini, all’Inter, e Wayne Rooney, ovviamente Manchester United. Uno stranissimo trittico.

FIFA 14

L’ultimo giocatore del Milan visto su una copertina di FIFA è Stephan El Shaarawy per il capitolo 14. Il Faraone era reduce da una stagione incredibile, o almeno la prima parte. La rinascita doveva partire da lui, ma poi qualcosa è andato storto.

Winning Eleven 2015

Come già anticipato, su PES non sono mai stati utilizzati giocatori del Milan. L’unica eccezione è Keisuke Honda, apparso sulla copertina di Winning Eleven, versione giapponese di PES, nel 2015, proprio con la maglia rossonera.