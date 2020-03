Ex Milan – Ronaldinho gioca a footvolley in carcere – VIDEO

Settimane difficili per Ronaldinho, in carcere ad Asuncion assieme al fratello Roberto per essere entrati in Paraguay con passaporti falsi. In attesa del processo, l’ex campione di Barcellona e Milan cerca comunque di tenersi impegnato come può. Nelle ore scorse è uscito un video che lo vede protagonista di una partita di footvolley. Il palcoscenico non è dei migliori per uno che era abituato a Camp Nou, San Siro e altri stadi importanti. Tuttavia, adesso Dinho è costretto a svagarsi come può nella speranza di uscire al più presto dalla prigione paraguayana. Di seguito il video circolato con il Pallone d’Oro 2005 su un campo di sabbia in coppia con un altro carcerato mentre sfidano altri due.