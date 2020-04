Serie A, commissioni agli agenti nel 2019: cifra rivelata, Milan al top

La FIGC ha rivelato la cifra spesa dalle società italiane per le commissioni agli agenti. Il Milan è fra le squadre che ha sborsato di più nel 2019.

Continuano ad essere alto, anzi in aumento, il totale delle commissioni agli agenti in Italia. La FIGC, in base all’art.8 sulla trasparenza, ha pubblicato le cifre spese singolarmente dai club di Serie A per i procuratori.

La somma è 187 milioni. Sono le famose commissioni, già il compenso destinato all’agente di un calciatore per: acquisto, cessione o anche rinnovo di contratto. La media per ogni squadra è di 8,55 milioni.

Numeri che certificano un aumento rispetto all’anno precedente. Nel 2018 infatti il totale era di 171 milioni, quindi un incremento del 9,5%. Nel 2017 c’era stato un drastico calo, adesso invece la media, influenzata ovviamente dalle operazioni delle big, si è di nuovo alzata.

Inter, Juventus, Milan e Roma hanno, da sole, speso 119 milioni rispetto ai 181 totali. Ecco, nel dettaglio, quando le singole squadre di A hanno speso in commissioni nell’ultimo anno.

Dalla schermata precedente possiamo quindi vedere quanto il Milan ha speso in commissioni, e cioè 19 milioni e mezzo. La cifra è la più bassa rispetto a quelle di Juventus (in testa), Inter e Roma, cioè quelle che spendono di più per gli agenti.