Giuseppe Conte: “Niente allenamenti per evitare pretese delle società”

Le parole del Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Oltre a prolungare le misure restrittive, ha parlato anche della sospensione degli allenamenti.

Il Premier Giuseppe Conte è intervenuto poco fa in conferenza stampa per annunciare la proroga delle misure restrittive fino al 13 aprile. Per l’occasione ha voluto sottolineare anche il divieto per gli allenamenti collettivi per le società sportive. Un messaggio molto chiaro ai presidenti che, nel corso di questi giorni, hanno parlato di ripresa del campionato.

Ecco, di seguito, le dichiarazione di Conte: “Sospendiamo le sedute di allenamento onde evitare che delle società sportive possano pretendere l’esecuzione della prestazione sportiva anche nella forma di un allenamento. Non sono consentite le sedute di allenamento collettive delle società. Gli atleti si potranno allenare solo in maniera individuale”.