Ibrahimovic, l’annuncio sul futuro: “Non so ancora cosa voglio”

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di un giornale svedese per parlare del suo futuro. L’attaccante ha spiegato di non sapere ancora cosa farà.

Intervenuto ai microfoni di Svenska Dagbladet, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante del Milan:

“Vediamo. Non so ancora cosa voglio, ogni giorno succede qualcosa di nuovo. ​Non potevamo prevedere il coronavirus, dobbiamo solo provare a vivere e goderci la vita. Ho una famiglia di cui occuparmi e loro stanno bene, quindi mi sento bene anch’io. Penso che il coronavirus si risolverà, bisogna aspettare che gli esperti sappiano cosa fare e si procederà. Era imprevedibile che la Serie A si fermasse per l’emergenza“.

LEGGI ANCHE: LE MAGLIE PIU’ STRANE DELLA STORIA DEL MILAN