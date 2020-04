Milan-Manchester United 3-0, la UEFA ripropone la partita perfetta

La Uefa ha deciso di riproporre – attraverso i propri canali – Milan-Manchester United, la partita perfetta, che fece volare i rossoneri in finale.

La partita perfetta. Il 2 maggio 2007 a San Siro, il Milan di Carlo Ancelotti ospitava il Manchester United di Ferguson, in un match valevole per la semifinale di ritorno di Champions League. I rossoneri erano chiamati a ribaltare il 3-2 dell’andata e Kaka e compagni giocarono il così detto match perfetto. Sotto la pioggia e con uno stadio strapieno, il brasiliano trascinò la sua squadra ad un successo indimenticabile, un 3-0 con le firme dell’ex San Paolo, di Seedorf e Alberto Gilardino.

Una partita che difficilmente verrà scordata, non solo dai tifosi del Milan ma anche da tutti gli appassionati di calcio ed oggi la UEFA, attraverso i propri canali ufficiali, l’ha voluta riproporre. In periodi come questo, in cui si è costretti a rimanere a casa, rivedere Milan-Manchester United, la partita perfetta, può essere certamente un’ottima idea.

MILAN: Dida, Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski; Gattuso (39′ st Cafù), Pirlo, Ambrosini, Seedorf, Kakà (40′ st Favalli); Inzaghi (20′ st Gilardino).

All. Ancelotti

