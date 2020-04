Sportmediaset – Milan-Milik, contatti iniziati. Kessie al Napoli?

Il Milan punta Arkadiusz Milik per sostituire Zlatan Ibrahimovic e pensa di inserire Franck Kessie nella trattativa di mercato con il Napoli. L’ex Atalanta piace a Gennaro Gattuso.

Da diversi giorni Arkadiusz Milik è indicato come un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Il centravanti polacco è uno dei profili presi in considerazione dal club, considerando la sua situazione attuale.

Infatti, il rinnovo di contratto con il Napoli tarda ad arrivare e la possibilità di una partenza diventa sempre più concreta. L’ex attaccante di Bayer Leverkusen e Ajax va in scadenza nel giugno 2021 e pertanto la società azzurra non può tirare troppo la corda. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis non fa regali.

Oggi Sportmediaset ha confermato che il Milan è interessato a Milik e ci sono già stati contatti con gli agenti. Nessun dialogo, per adesso, con il Napoli. La dirigenza partenopea e l’entourage del polacco hanno fissato nel 1° luglio la scadenza per prendere una decisione definitiva.

Il prezzo del cartellino si aggira sui 35 milioni di euro, ma il Milan sta pensando di inserire una contropartita tecnica nell’eventuale trattativa per abbassare l’esborso di denaro. Franck Kessie può essere il profilo adatto, visto che è molto stimato da Gennaro Gattuso e in estate il Napoli dovrebbe vendere Allan.

LEGGI ANCHE -> ICARDI AL MILAN: IL RETROSCENA DELL’ULTIMO MERCATO ESTIVO