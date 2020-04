Petagna rivela un’abilità di Romagnoli: “È un malato, il più forte”

L’attaccante della SPAL, Andrea Petagna, è intervenuto nella diretta degli Autogol, parlando Alessio Romagnoli, rivelando che ‘è un malato di video-giochi’

Simpatico intervento di Andrea Petagna. L’attaccante, cresciuto nella Primavera del Milan e attualmente alla Spal, ha parlato di una delle sua passioni fuori dal campo. Come molti calciatori è ama giocare con i video-games ma c’è – ascoltando le parole del bomber che il prossimo anno vestirà la maglia del Napoli nelle diretta degli Autogol – chi senza non potrebbe vivere: “Alessio Romagnoli è un malatissimo, in particolare di Fifa – ammette l’attaccante – è anche uno dei più forti con cui abbia mai giocato”.

