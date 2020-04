Reina torna al lavoro: “Pronto a continuare a combattere” | VIDEO

Pepe Reina torna a lavorare con il pallone dopo aver combattuto il coronavirus. Il portiere è stato tra i calciatori contagiati

“Alla fine di una tempesta… c’è un cielo dorato. Pronto per continuare a combattere“. Inizia così il messaggio social di Pepe Reina. Il portiere spagnolo, che ha combattuto contro il coronavirus, ha scritto ai suoi fans, tranquillizzandoli.

Nel video si vede l’estremo difensore di proprietà del Milan, oggi in forza all’Aston Villa, lavorare nel giardino di casa con il pallone. Il brutto incubo è davvero dunque alle spalle.

At the end of a storm… there’s a golden sky. Ready to keep fighting. Cheer up everybody and be tough against 🦠💪🏼

Thank you for all the messages of support received! ❤️ pic.twitter.com/KT1KVg0gEl

— Pepe Reina (@PReina25) April 1, 2020