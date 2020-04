Ritorno di fiamma per Baselli: idea scambio Milan-Torino

Il Milan è tornato sulle tracce di Daniele Baselli. Il centrocampista classe 1992 potrebbe finalmente sbarcare in rossonero: il Torino vuole un giovane del Diavolo

Ritorno di fiamma per Daniele Baselli. Il centrocampista italiano classe 1992, protagonista di una stagione non proprio esaltante, potrebbe lasciare il Torino durante la prossima sessione di calciomercato. Potrebbe essere arrivato davvero il momento giusto: zero gol in campionato con la maglia granata in sedici partite e un’ultima parte di stagione out per un infortunio al polpaccio.

Il Milan – da tempo sulle tracce del calciatore – come riporta ‘Tuttosport’, è tornato sul calciatore 28enne.

Per portare a Milanello Baselli sarebbe già pronta anche la contropartita tecnica. Il Torino, infatti, vorrebbe Tommaso Pobega, promosso dagli osservatori. Il giovane calciatore si è messo in luce – fino allo stop per l’emergenza coronavirus – con la maglia del Pordonone. Per molti è considerato il ‘nuovo Castrovilli’.

