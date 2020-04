Milan, piacciono Scamacca e David per l’attacco

Gianluca Scamacca del Sassuolo e Jonathan David del Gent sono giovani attaccanti nel mirino del Milan. Entrambi interessano per la campagna acquisti estiva.

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan dovrà intervenire in tutti i reparti, non c’è dubbio. In attacco ci sarà la probabile partenza di Zlatan Ibrahimovic e sostituire un giocatore del genere non è facile.

Non potendo acquistare campioni dall’elevato costo, la società rossonera punterà soprattutto su giovani talenti da valorizzare. Nei mesi scorsi gli osservatori hanno visionato tanti giocatori e qualcuno verrà preso in estate. Ci si attendono diversi movimenti in entrata e in uscita.

Calciomercato Milan, occhi su Scamacca e David

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che il Milan per l’attacco sta valutando, tra gli altri, Gianluca Scamacca e Jonathan David. Il primo ha 21 anni e gioca in Serie B con la maglia dell’Ascoli, ma il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo. Il secondo di anni ne ha 20 e milita nel Gent in Belgio.

Il giovane italiano viene accostato al Diavolo da diverso tempo. La sua buona stagione nel campionato cadetto non è passata inosservata agli osservatori rossoneri. 7 gol in 23 presenze in Serie B, più 4 reti nelle 2 partite di Coppa Italia. Un buon rendimento da parte di un attaccante di cui si parla bene da anni e che sembra finalmente in grande crescita. Scamacca è seguito anche dal Benfica e dal Southampton, oltre che da squadre della Serie A.

David nel Gent è stato un grande protagonista in questa stagione. Sono 23 i gol realizzati nelle 40 presenze collezionate complessivamente tra campionato e coppe. Alle reti vanno aggiunti anche 10 assist. Il 20enne canadese è tra le rivelazioni della squadra belga, seconda nella classifica della Jupiler Pro League. Lui è il capocannoniere per distacco: il secondo, Roman Yaremchuck, è secondo a quota 10.

David si era già fatto notare nella scorsa annata con 14 marcature totali, ma in questa ha fatto un salto di qualità. Il Milan lo ha messo nel mirino e anche altri club europei valutano il suo acquisto per il prossimo calciomercato estivo. Il gioiello del Gent è stato già accostato anche a Inter, Lazio, Arsenal, Everton, Tottenham, Bayern Monaco e Barcellona. In Spagna il Mundo Deportivo scrive che è vicino proprio al Barça. Prezzo 25 milioni di euro. Vedremo cosa succederà.