Milan, affari Real: dopo Theo Hernandez, il terzino destro

Il Milan – avendo bocciato sia Andrea Conti che Davide Calabria – è pronto a pescare dal mercato un nuovo terzino destro: l’occasione arriva dal Real Madrid

Il nuovo terzino destro è certamente una delle priorità del Milan. Andrea Conti e Davide Calabria non hanno convinto la dirigenza rossonera, che alla riapertura del prossimo calciomercato andrà a caccia del calciatore a cui affiderà la fascia destra.

Ta i due italiani è l’ex Atalanta ad avere maggiore probabilità di rimanere; l’ex Primavera può, infatti, aiutare i rossoneri a fare un’importante plusvalenza più del compagno di squadra.

Poi si porterà a casa il terzino titolare: i nomi accostati al Diavolo, in queste ultime settimane, sono davvero parecchi.

L’obiettivo del Milan è quello di riuscire a trovare per la fascia destra un altro Theo Hernandez.

Il francese è stato davvero un colpo di genio da parte di Paolo Maldini, che è riuscito a risolvere un problema che durava da anni, puntando sull’ex Real Madrid. I blancos, oggi, si mordono le mani, consapevoli di non aver creduto su un calciatore importante come Theo.

Al Real Madrid, però, non è facile imporsi e lo sa bene anche Alvaro Odriozola, che a gennaio è stato costretto a trasferirsi in prestito al Bayern Monaco.

In estate farà ritorno nella Capitale, dove troverà anche Hakimi, oltre che Carvajal.

Facile ipotizzare dunque l’addio del terzino spagnolo: a sfruttare l’occasione – ancora una volta – potrebbe essere il Milan. I rossoneri hanno degli ottimi rapporti con il Real Madrid e con Odriozola si potrebbe davvero sperare di mettere a segno un nuovo colpo alla Theo Hernandez.

