Milan-Inter 3-0: nove anni fa il trionfo nel derby da Scudetto

Il derby deciso da Pato e Cassano si giocò nove anni fa esatti. Un successo che regalò un pezzo di scudetto nel 2011.

Esattamente nove anni fa il Milan vinceva il derby. Non proprio una stracittadina qualsiasi, visto che fu una sorta di passaggio di consegne in ambito Scudetto.

Era il 2 aprile 2011, e la squadra di Massimiliano Allegri affrontava quella dell’ex rossonero Leonardo, trovando un successo storico, ancora oggi ben fisso nella memoria dei tifosi milanisti.

La stagione dell’ultimo titolo per il Milan presentò questo derby primaverile contro l’Inter. Il risultato rispecchiò perfettamente l’andamento sia di quella partita che dell’intera annata.

Milan-Inter 3-0, show di Pato e gol di Cassano

Il Milan non veniva da un bel periodo. Pareggio interno con il Bari e sconfitta sul campo del Palermo. Classifica molto corta e possibile ritorno dell’Inter in lotta scudetto.

Serviva un derby perfetto, e così fu. Il Milan senza Zlatan Ibrahimovic si affidò al duo brasiliano Robinho-Pato. Proprio loro due architettarono l’azione del vantaggio: pronti, via e Robinho viene anticipato in uscita da Julio Cesar, Pato si inserisce ed a porta vuota trova il gol del vantaggio.

Partita subito in discesa per i rossoneri. Ma sale in cattedra Christian Abbiati, a dir poco superlativo nel primo tempo a salvare su Pazzini e Thiago Motta.

Nella ripresa il Milan chiude e dilaga: ancora Pato protagonista, su assist di Abate, mette dentro il 2-0 da due passi. Nel finale entra anche Antonio Cassano, che si procura e realizza il rigore del tris prima di essere espulso per doppia ammonizione.

Un 3-0 indimenticabile che lanciò il Milan verso lo Scudetto numero 18 della sua storia. Un successo netto, meritato e schiacciante, contro la squadra che meno di un anno prima aveva vinto tutto in Italia ed in Europa.

Il tabellino del match:

MILAN (4-3-1-2): Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Gattuso (51′ Flamini), Van Bommel, Seedorf; Boateng; Pato (84′ Emanuelson), Robinho (80′ Cassano). All: Allegri.

INTER (4-2-3-1): Julio Cesar; Maicon, Ranocchia, Chivu, Zanetti; Cambiasso (71′ Stankovic), Motta; Pandev (55′ Cordoba), Sneijder, Eto’o; Pazzini (63′ Milito). All: Leonardo.

Arbitro: Rizzoli di Torino.

Marcatori: 1′ e 62′ Pato, 90′ Cassano rig.

