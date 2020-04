Rinnovo Milik, il Napoli ha deciso: la rivelazione di Giuntoli

Il direttore sportivo del Napoli ha chiarito quale sarà il futuro di Arkadiusz Milik, attaccante accostato di recente anche ai rossoneri.

Da giorni si parla di Arkadiusz Milik come possibile obiettivo per l’attacco del Milan. I rossoneri lo avrebbero puntato per il dopo-Ibrahimovic.

Il polacco è al centro di un intrigo in casa Napoli. Ha il contratto in scadenza a giugno 2021, senza un eventuale trattativa per il rinnovo potrebbe essere messo sul mercato durante la prossima sessione estiva.

Oggi a Sky Sport il direttore sportivo napoletano Cristiano Giuntoli ha fatto il punto della situazione. E rivelato quelli che sono i piani del Napoli per Milik.

“Per noi Milik è un giocatore molto importante e vogliamo tenerlo – ha ammesso Giuntoli – Stiamo parlando con il suo entourage per discutere il rinnovo del contratto. Non ce lo ha chiesto ufficialmente nessuno”.

Dunque l’intenzione del club azzurro ad oggi sembra quella di proporre il rinnovo a Milik, non rischiando così di lasciarlo partire verso il miglior offerente.

Il Milan dovrà cercare altrove per rimpiazzare Ibrahimovic. A meno che le trattative tra il Napoli e l’attaccante polacco non prendano una direzione sbagliata.

LEGGI ANCHE -> ROMAGNOLI TENTATO DALLA SUA LAZIO