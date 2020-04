CorSport – Milan, la Lazio sogna Romagnoli: contattato l’agente

Claudio Lotito vuole regalare un grande colpo ai tifosi della Lazio e pensa ad Alessio Romagnoli, capitano del Milan e a sua volta tifoso biancoceleste.

Alessio Romagnoli è uno dei pilastri del Milan, essendo capitano e titolarissimo della difesa. Tuttavia, il suo futuro in maglia rossonera viene ritenuto incerto da alcune fonti.

Il club lo ritiene molto importante per la squadra, ma esigenze di bilancio potrebbero portarlo altrove. Ingaggio da 3,5 milioni di euro netti annui e un cartellino che vale oltre 40 milioni, dunque potenziale plusvalenza importante. Il suo nuovo agente Mino Raiola crede poco nel progetto Milan, sul quale lo stesso Romagnoli vuole chiarezza dalla società.

Calciomercato Milan, offerta della Lazio per Romagnoli?

Il contratto del difensore scade a giugno 2022 e la dirigenza rossonera non vorrebbe arrivare alla prossima stagione senza rinnovo. Proverà a trattare, ma in caso di fallimento dei negoziati allora l’ipotesi di un trasferimento diventerebbe qualcosa di concreto. Romagnoli è già stato accostato a club di Premier League e Liga.

Oggi il Corriere dello Sport scrive che la Lazio sogna di acquistare il capitano del Milan. Nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio esplorativo da parte della società biancoceleste con l’agente del calciatore. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare pensano al grande colpo per rinforzare la difesa. Verranno informati sugli sviluppi che avverranno, così da capire se sarà possibile farsi avanti con il Milan.

Romagnoli è cresciuto nel settore giovanile della Roma e ha esordito in Serie A con la maglia giallorossa, ma è un grande tifoso della Lazio. Nel 2018 quando ha segnato il calcio di rigore che ha decretato l’eliminazione biancoceleste in Coppa Italia non ha neppure esultato. La Curva Nord apprezzò molto quel gesto.

Romagnoli ha costi elevati e l’operazione non si presenta affatto facile per la Lazio, che a livello di bilancio è sempre molto attenta. Un investimento sul numero 13 del Milan verrebbe fatto solo nel caso in cui avvenisse una cessione onerosa, probabilmente.

