Milan, obiettivo Koopmeiners a centrocampo: prezzo accessibile

Teun Koopmeiners, capitano dell’AZ Alkmaar, è uno dei centrocampisti nel mirino del Milan. Un giovane di talento e personalità, non troppo costoso. Farebbe molto comodo.

Il Milan guarda al futuro e, pur nell’incertezza sul proseguimento della stagione, sta valutando i profili sui quali puntare nel prossimo calciomercato estivo. Nei mesi scorsi gli osservatori hanno visionato molti giocatori. Le idee non mancano.

Oggi il quotidiano Tuttosport rivela che tra i profili nel mirino c’è Teun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 in forza all’AZ Alkmaar. Un mancino molto interessante che è anche capitano della squadra olandese, che in Eredivisie ha gli stessi punti della capolista Ajax e ha sorpreso in questa stagione.

Calciomercato Milan, colpo Koopmeiners dall’AZ Alkmaar?

Il Milan ha inserito Koopmeiners nella propria lista da mesi. Segnalato dagli osservatori, è stato promosso anche dal capo-scout Geoffrey Moncada. Un giocatore che piace molto anche a Ralf Rangnick, che lo voleva a Lipsia già nell’ultimo calciomercato invernale. Il club rossonero proverà a prenderlo indipendentemente dall’arrivo del tedesco.

Il capitano dell’AZ Alkmaar è un profilo che si sposa alla perfezione con le linee guida fissate da Elliott Management Corporation per il prossimo mercato. È giovane, ha qualità e ha un prezzo abbordabile. La valutazione del cartellino si aggira sui 15 milioni di euro o poco più. A livello di ingaggio la richiesta è sui 2 milioni, secondo quanto scritto oggi da Tuttosport.

Il Milan dovrà essere bravo a non farsi beffare dalla concorrenza. Più società hanno messo nel mirino Koopmeiners, centrocampista con personalità e leadership nonostante i soli 22 anni. È capitano anche dell’Olanda Under 21. Può giocare sia come play davanti alla difesa in un centrocampo a tre che da interno in una mediana a due. È un cecchino sui calci di rigore, avendone segnati 14 su 15 tirati.