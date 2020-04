Retroscena Gomez, Montella: “Provai a prenderlo al Milan”

Papu Gomez sarebbe potuto essere un giocatore del Milan. Era stata una richiesta di Vincenzo Montella: a confessarlo è stato lo stesso mister durante un’intervista

Il Papu Gomez avrebbe potuto vestire la maglia del Milan. Il classe 1988 è uno dei punti fermi dell’Atalanta di Gasperini: con la sua classe ha trascinato i bergamaschi ai quarti di finale di Champions League. Un giocatore esploso in Serie A con la maglia del Catania; i mesi complicati in Ucraina con il Metalist ne avevano rallentato la carriera prima della consacrazione all’Atalanta che lo ha eletto a uomo simbolo.

Gomez, a 32 anni compiuti a febbraio, difficilmente farà il salto di qualità in una big anche per via del contratto in scadenza nel 2022. In passato però – come detto – avrebbe potuto vestire la maglia del Milan: “A Zingonia si è consacrato e lo dico con un po’ di rammarico visto che provai a prenderlo sia con la Fiorentina che con il Milan, anche prima che arrivasse all’Atalanta”. A parlare è Vincenzo Montella, a La Gazzetta dello Sport

“L’ho sempre stimato – prosegue l’ex mister rossonero – Rispetto ai miei tempi, quando era giovane e cercava poco la porta, è più istintivo e copre il campo alla perfezione. Geniale l’idea di Gasperini di spostarlo al centro. E l’Atalanta ha dimostrato di poter stare bene anche in Europa, eccome…”

