Tuttosport – Scambio Paquetá-Florentino: il Milan ci prova 

Milan-Benfica, clamoroso scambio tra Lucas Paquetá per Luis Florentino. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, il club rossonero ha provato a impostare l’affare e le aquile sembrerebbero interessate.

Lucas Paquetá per Luis Florentino. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, è questa la nuova clamorosa idea che ha preso corpo in casa Milan. Tanto che nell’ultimo contatto col Benfica, relativo alle scorse ore, il club di Via Aldo Rossi lo avrebbe proposto davvero in vista della sessione estiva.

Anche perché alla base ci sarebbe lo stesso comun-denominatore: entrambi i calciatori sono scontenti. Il centrocampista classe 99 è infatti finito in panchina dopo l’exploit anche per frizioni col club, mentre il brasiliano si è rivelato un grosso flop e la società vorrebbe disfarsene ma senza rimetterci notevolmente dopo il maxi investimento.

Scambio Paquetá-Florentino: la situazione

Inoltre – riferisce il quotidiano – c’è un altro aspetto che renderebbe possibile l’affare: l’interesse del Benfica per Paquetá prima che aporodasse in rossonero. Rui Costa in particolare, ex rossonero e attuale Ds delle aquile, lo ammise in una recente intervista: “Ho seguito Paquetá in Brasile, ha grandissime qualità e lo avrei voluto portare al Benfica. Ma non ho potuto farlo poiché era diventato già troppo caro per un club portoghese”.

Potrebbe essere questo, quindi, il punto di partenza per portare avanti l’affare. Tuttavia, evidenzia il quotidiano, al momento non c’è una vera e propria trattativa. I club, piuttosto, hanno solo vicendevolmente manifestato l’interesse per i rispettivi calciatori, ma stanno aspettando tempi migliori per sedersi a un tavolo e parlarne. Ma determinante, a tal proposito, sarà l’atteggiamento degli iberici in merito al cartellino del giocatore.

Perché a fronte della clausola da 100 milioni di euro, c’è un calciatore che, al di là dell’indiscusso talento, ha collezionato 18 presenze in 2 stagioni e che non mette un piede in campo da cinque mesi. Dunque il Benfica dovrà giocoforza abbassare le pretese, magari arrivando attorno ai 20 milioni evidenziati da Transfermarkt e che oggi corrisponde più verosimilmente al valore del ‘Pogba portoghese’.

Tuttavia anche il cartellino di Paquetá è calato notevolmente. Tant’è che il Milan, al di là di ogni intenzione di facciata, intende spuntare tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una base, pertanto, che potrebbe puntare a uno scambio quasi alla pari tra le due società e che farebbe un po’ tutti felici.

