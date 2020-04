Robinho ricorda: “Le discoteche a Manchester e l’arroganza di Ibrahimovic”

Robinho ha ricordato le sue esperienze con Manchester City e Milan. In maglia rossonera ha giocato assieme a Zlatan Ibrahimovic, che ha ammira moltissimo.

Robinho oggi gioca in Turchia nell’İstanbul Başakşehir, ma in passato ha vestito maglie molto importanti. Oltre a quella del Santos, ha indossato quelle di Real Madrid, Manchester City e Milan.

In un’intervista concessa al quotidiano Marca, ha ricordato alcuni momenti importanti della sua carriera. In particolare quelli vissuti nelle tre principali squadre europee nelle quali ha giocato tra il 2005 e il 2014.

Per quanto riguarda il Manchester City, che lo comprò dal Real Madrid dopo che sfumò il trasferimento al Chelsea, si è così espresso: «Mi piaceva Manchester, il club, i ristoranti … ma non dimentichiamoci delle discoteche. Mi piaceva divertirmi. Ma gli inglesi uscivano più dei brasiliani! Joe Hart era sempre fuori, Micah Richards e Shaun Wright-Phillips lo stesso. Ma quando uscivamo noi i brasiliani ci beccavano sempre. Ho parlato un paio di volte con il proprietario, lo sceicco Mansour. Ha detto che avrebbe preso Kakà e Messi».

Nel Milan ha avuto l’occasione di giocare con Zlatan Ibrahimovic, con il quale ebbe un buon feeling in campo e anche fuori. Lo ricorda così: «Zlatan diceva che aveva convinto il Milan a prendermi: “Sei qui per me”. È arrogante? Sì, ma in senso buono. È solo fiducia nel suo talento. Per me è tutto ciò che un attaccante dovrebbe essere: uno showman e un vincente. In allenamento sfidò Gattuso in un combattimento di jiu-jitsu. Ibra è cintura nera e ha vinto».