Yonghong Li attacca Elliott: “Il Milan merita di meglio”

Yonghong Li via social network critica il fondo Elliott Management Corporation, che a suo avviso dovrebbe vendere il Milan. L’ex presidente ne è convinto.

Da diversi mesi Yonghong Li è ricomparso sulla scena aprendo un profilo ufficiale Twitter tramite il quale spesso commenta ciò che avviene in casa Milan. L’ex presidente rossonero ha più volte criticato l’attuale proprietà.

L’ultimo attacco risale a ieri, quando l’imprenditore cinese ha ripreso un’indiscrezione del Corriere della Sera sulla non volontà di Elliott Management Corporation di vendere il club unita al desiderio di Gordon Singer di impegnarsi a rilanciarlo.

Questi i commenti fatti da Yonghong Li: «Questa cosa non è buona. Perché ha aspettato tutto questo tempo per iniziare presumibilmente a prendersi cura della squadra? Andrebbe trattata con passione, non come un investimento senza emozioni. Guardate all’esperienza di Singer. Il club merita di meglio».

L’ex presidente del Milan è convinto che l’attuale proprietà non sia adatta. Verrebbe da dire “da che pulpito”, considerando la sua esperienza alla guida della società rossonera. Non vogliamo affatto assolvere il fondo americano Elliott da ogni responsabilità, ma Yonghong Li non è il personaggio adatto per muovere critiche ai Singer.