Calciomercato Milan, idea Scamacca. Paquetà al Benfica? – VIDEO

Il Milan valuta Gianluca Scamacca come rinforzo per il prossimo calciomercato estivo. L’attaccante classe 1999 è di proprietà del Sassuolo, ma in questa stagione gioca nell’Ascoli in Serie B. 11 gol in 25 presenze totali in maglia bianconera. Valutazione del cartellino superiore ai 10 milioni di euro. Sulle sue tracce anche il Benfica, club col quale il Milan potrebbe imbastire uno scambio che coinvolgerebbe Lucas Paquetà e Florentino Luis. Il mediano portoghese era un obiettivo rossonero già nel mercato di gennaio, ma l’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto non fu accettata. Proporre l’ex Flamengo nell’affare può rivelarsi la giusta mossa.

