Milan-Pioli, sarà addio: sconfitta col Genoa fatale 

Milan, Stefano Pioli non sarà riconfermato sulla panchina rossonera: lo rivela il CorSport oggi in edicola. Il tecnico, rivela il quotidiano, ha perso la sua ultimissima chance contro il Genoa.

Milan, non sarà Stefano Pioli l’allenatore della prossima stagione. Lo assicura il CorSport oggi in edicola. Nonostante sia stato finora in corsa con Ralf Rangnick, il tecnico emiliano, malgrado l’ottimo lavoro generale, non siederà sulla panchina milanista per la prossima stagione.

Pioli – riferisce il quotidiano – si è infatti giocato uno dei suoi jolly perdendo clamorosamente l’ultima sfida pre-Covid-19. Aveva pochissime chance per sperare in una clamorosa conferma, e perdendo quella partita interna le ha di fatto già perse tutte. L’1-2 incassato a San Siro, infatti, ha nuovamente alimentato i dubbi sulla fragilità caratteriale di una squadra troppo discontinua.

Così nonostante tutte le buone indicazioni e i miglioramenti tangibili del tecnico, non sarà riconfermato come guida tecnica quando, prima o poi, si ritornerà alla normalità. Da contratto, Pioli avrebbe potuto proseguire solo centrando un obiettivo minimo prefissato ovvero la vittoria della Coppa Italia o la qualificazione in Champions League.

E malgrado mancassero le prospettive entrambe le mete, l’Ad Ivan Gazidis ha per qualche momento ragionato su una possibile riconferma. Riconoscendogli la capacità di gestire un gruppo, di plasmarlo e dargli una vera e propria identità e di valorizzare vecchi e nuovi giocatori. Ma il tracollo col Genoa – assicura il CorSport – ha messo definitivamente la parola fine a ogni prospettiva.

