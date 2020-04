Gazidis: “Il Milan guarda avanti per superare la crisi”

Parla Ivan Gazidis. L’Amministratore Delegato del Milan ha voluto mandare un video-messaggio ai tifosi rossoneri e a tutti gli italiani che lottano contro il coronavirus.

“Cari milanisti, sono anch’io nella mia casa di Milano, mentre viviamo questa tragedia attorno a noi. In questi giorni abbiamo capito cosa e chi conta di più: penso agli infermieri, ai medici, a tutti gli operatori ospedalieri ma anche alle forze dell’ordine, agli autisti, ai commessi dei supermercati e a tutti gli addetti ai servizi essenziali. A tutti quelli che si prendono cura di noi, grazie a tutti voi”.

La più grande priorità del nostro club: “E’ la saluta di tutto il personale – prosegue Gazidis – Torneremo ad allenarci e a giocare quando tutto sarà in sicurezza per tutti. Ci stiamo impegnando in diversi modi per dare un aiuto concreto, stiamo pensando agli anziani ma anche ai giovani. Non ci dimenticheremo degli eroi di questi mesi. Sono felice ed orgoglioso delle tantissime persone che si stanno unendo a questi sforzi”.

Abbiamo il dovere di guardare avanti per il nostro club per assicurarci che superi questa crisi in modo sano e forte. Lo faremo su basi sicure, stiamo partecipando a confronti con le autorità sportive nazionali e internazionali per gestire il calcio in questa emergenza. Faremo la nostra parte per costruire la speranza e la gioia.

L’obiettivo è ridare speranza: “I club non sono solo società che giocano a calcio ma sono anche comunità che rappresentano valori, vogliamo che sentiate il Milan vicino a voi.

Sono fiero di far parte di questo club e di questa fantastica città, restiamo uniti in questi momenti difficili e saremo ancora di più una squadra compatta. Saremo più umani, più uniti, più forte che mai”.

