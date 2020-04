Carrasco-Milan, affare possibile: decide l’Atletico Madrid

Carrasco è intenzionato a restare in Europa: se l’Atletico non dovesse esercitare il riscatto, il Milan tornerebbe una pista percorribile per il belga

Torna di moda il nome di Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno belga, accostato al Milan nelle ultime sessioni di calciomercato, a gennaio ha fatto ritorno in Europa per vestire nuovamente la maglia dell’Atletico Madrid. Prima dello stop forzato per via dell’emergenza coronavirus lo ha fatto per ben 4 volte, sempre da subentrante.

Troppo poco per capire le reali condizioni del giocatore, intenzionato a continuare ad indossare la maglia dei Colchoneros, che lo hanno prelevato dal Dalian Yifeng in prestito per 4 milioni di euro.

Per il riscatto gli spagnoli devono versare 11 milioni se ciò non dovesse avvenire, i rossoneri – come riporta ‘Calciomercato.com’ – tornerebbero prepotentemente in corsa.

Già a gennaio il giocatore è stato accostato al Milan, squadra che piace a Carrasco. Il Diavolo resta dunque in attesa pronto a cogliere l’occasione se si dovesse realmente presentare.

