Locatelli: “Al Milan la batosta più grande”

Manuel Locatelli torna a parlare dell’esperienza con la maglia del Milan, passata dalle stelle alle stalle nel giro di pochi mesi

Manuel Locatelli è tornato al centro dei rumors di calciomercato. Il centrocampista dopo aver lasciato il Milan è riuscito ad imporsi al Sassuolo.

Le prestazioni fornite sotto la guida di De Zerbi non sono passate inosservate. Il calciatore è così finito nel mirino di club importanti come Inter e Juventus.

L’addio al Milan sembra essere una ferita ancora aperta: “La mia esperienza in rossonero è stata la classica esperienza dalle stelle alle stalle, ho vissuto il primo periodo in cui giocavo in cui ero considerato una star che non ero – ammette durante una diretta Instagram sul profilo del Sassuolo – Ho sofferto molto anche per colpe mie. La batosta più grande l’ho subita quando la società mi ha comunicato che non credeva in me, ho dovuto prendere un’altra decisione ed è stata la più giusta”.

LEGGI ANCHE: MILAN, ANCORA CARRASCO