Milan straordinario: due progetti di solidarietà per anziani e giovani

Milan in prima linea per la lotta al Coronavirus. La raccolta fondi avviata dalla propria Fondazione ha già racimolato la bellezza di 600mila euro. Un ulteriore contributi è arrivato dalla “Gordon and Jenny Singer Foundation”, che ha donato 100mila euro all’ospedale San Raffaele di Milano per comprare nuovi ventilatori polmonari.

Ma non è finita qui.

La società ha avviato un bellissimo progetto di solidarietà. Nei prossimi giorni saranno consegnati beni di prima necessità a 2000 abbonati over 65. Un’iniziativa straordinaria già attuata dalla Roma nelle scorse settimane.

E ancora. C’è un’iniziativa anche per i più giovani: il club ha donato infatti 30 tablet al Comune di Milano. Questi verranno distribuiti agli studenti di elementari e medie per permettergli di studiare e seguire le lezioni da casa.