Tottenham, Son costretto a fare il servizio militare in Corea

Brutta notizia per Heung-Min Son, stella del Tottenham guidato da José Mourinho. Infatti, è costretto a fare qualcosa che avrebbe volentieri evitato.

Infatti, è obbligato a svolgere il servizio militare per un mese in Corea del Sud. Già in passato era stato richiamato per la leva, ma era riuscito ad evitarla. Nel Paese asiatico c’è un obbligo di svolgerla. Lui nel 2018 l’aveva evitato grazie alla vittoria dei Giochi Asiatici con la nazionale sudcoreana. Adesso, però, Son non può sfuggire dato che i campionati e le coppe sono ferme.

Il Tottenham tramite un comunicato ufficiale ha dato l’annuncio proprio oggi: «Heung-Min Son inizierà il suo servizio militare obbligatorio in Corea del Sud questo mese. L’attaccante è tornato nel suo Paese d’origine alla fine di marzo, dove è attualmente in quarantena. Son tornerà a Londra dopo la conclusione del suo servizio militare nel mese di maggio».

