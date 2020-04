Calciomercato Milan, il Barcellona punta Romagnoli – VIDEO

Il Barcellona ha messo nel mirino Alessio Romagnoli per rinforzare la difesa nella prossima sessione estiva del calciomercato. La permanenza al Milan del centrale 25enne viene considerata incerta, nonostante si tratti del capitano della squadra. Il Barça considera Romagnoli un potenziale innesto adatto alla propria retroguardia e per assicurarselo potrebbe inserire una contropartita tecnica. Circolano i nomi di Rafinha Alcantara e di Ivan Rakitic. Il Milan valuta circa 50 milioni di euro il cartellino del difensore acquistato dalla Roma nell’estate 2015. Il club rossonero investì 25 milioni per comprarlo su richiesta esplicita di Sinisa Mihajlovic, che allora sedeva sulla panchina milanista.

