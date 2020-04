Milan, anticipazioni maglie 2020-21: un omaggio alla città di Milano

Spuntano altre indiscrezioni e anticipazioni sulle maglie da gara del Milan per la prossima stagione. Dettagli dedicati alla città meneghina.

Il Milan nella stagione 2020-2021 omaggerà la città di Milano. E lo farà attraverso il design delle nuove maglie da gara create dallo sponsor tecnico Puma.

Sul web circolano le anticipazioni e i dettagli di come saranno le tre divise ufficiali per la prossima stagione. Colorazioni classiche per la magia da gara, ovviamente rosso-nera a righe verticali, e per quella da trasferta in bianco.

Speciale invece la terza divisa, che sarà di tonalità blu. Ma la pagina AC Milan 1899 ha reso noti alcuni dettagli specifici creati appositamente per omaggiare la cultura e il design milanese.

La prima maglia rossonera avrà richiami alla pavimentazione del Duomo di Milano, dei rombi sullo sfondo che ricalcano per l’appunto quelli rintracciabili all’interno della Cattedrale.

La seconda divisa in bianco è stata ispirata dall’architettura speciale del Museo delle Culture di Milano, il MUDEC.

Infine la Moda è al centro della terza maglia: le due tonalità “deep lagoon” e “gibraltar sea” saranno adornate da forme a zampa di gallina, un design spesso utilizzato dai sarti dell’alta moda per giacche, gonne e pantaloni.

