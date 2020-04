Cicogna in casa Milan: Paquetá è diventato papà 

Fiocco azzurro a Milanello: è nato il figlio di Lucas Paquetá. Il lievo evento è avvenuto nella notte e ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore via Instagram.

Fiocco azzurro in casa Milan: Lucas Paquetá è diventato papà. Nella notte, come annunciato dallo stesso calciatore via Instagram, il talento brasiliano e la moglie Eduarda sono diventati genitori per la prima volta.

“Conosci quell’amore che si moltiplica?! Chi non ha mai sognato di averlo nella vita?! Essere l’eroe di qualcuno e ancora meglio, avere wonder woman accanto! Grazie gesù”. E’ con questo emozionante messaggio, con tanto di foto live nel post parto, che il talento carioca ha annunciato la nascita del proprio figlio.

“Un’emozione incomparabile, Gesù è incredibile!”, aggiunge poi in un post successivo con foto annessa del piccolino. E ancora “Dio ha preparato tutto”, con un Paquetá sorridente come visto poche volte in questi mesi. Insomma, un’iniezione di fiducia non indifferente in questo periodo doppiamente buio.

Da una parte l’emergenza coronavirus, dall’altra l’involuzione tremenda col Milan che lo ha portato sul baratro. La speranza, adesso, è che proprio questo lieto evento gli dia la forza necessaria per risollevarsi e conquistare il Diavolo. Azzerare quanto vissuto finora e ripartire definitivamente, forte anche di questo nuovo enorme stimolo ricevuto.

Arrivato per 38 milioni totali, si tratta del resto dell’acquisto più costoso dell’era Elliott Management Corporation. Ma dopo i sei mesi promettenti con Gennaro Gattuso, non ha mai più trovato la sua dimensione. Né con Marco Giampaolo e nemmeno con uno Stefano Pioli capace di valorizzare un intero organico. Ora la svolta. Forza, Lucas.

