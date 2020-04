Coronavirus, Paolo e Daniel Maldini guariti: Dt già operativo

Milan, Paolo e Daniel Maldini sono guariti dal coronavirus. Dopo la positività annunciata del 21 marzo scorso, i due ne sono usciti completamente e sono tornati già operativi.

Milan, sospiro di sollievo per Paolo e Daniel Maldini. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i due, dopo la positività annunciata lo scorso 21 marzo, sono completamente guariti dal coronavirus e hanno ripreso anche le loro attività.

Il direttore tecnico rossonero, per esempio, è tornato a coordinare tutte le questioni tecniche del club con Ivan Gazidis. E proprio con l’amministratore delegato, ora, c’è in programma un incontro con una delegazione dei giocatori per discutere di un eventuale taglio degli stipendi per la stagione in corso.

Il giovane talento rossonero, invece, ha già ripreso l’attività fisica casalinga. “È stata come un’influenza un po’ più brutta. Ma non è una normale influenza, ha raccontato l’ex capitano in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso 24 marzo. E non è stato semplice superarlo: “Dolori alle articolazioni, ai muscoli e febbre ma mai più di 38 e mezzo. Ho saltato anche Milan-Genoa”, ha raccontato il Dt.

Un’epidemia che ha travolto l’intera famiglia: “Mia moglie – ha raccontato sempre il dirigente – ha avuto un’influenza molto lunga, molto strana, è stata tre settimane a letto. Prima ancora, verso metà febbraio, il nostro primogenito, Christian, che ha 23 anni e vive con noi, ha avuto una brutta influenza, in famiglia forse è quello che è stato peggio di tutti. Hanno successivamente fatto il tampone e sono negativi. Ma siamo convinti che pure loro abbiano preso il virus, e ne siano già usciti”.

